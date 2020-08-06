Сбивший двух женщин в Москве водитель был также пьян, как Ефремов — видео

|
Василий Заика
26

5-tv.ru стали известны подробности жуткого ДТП в Батайском проезде.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев , 5-tv.ru

Степень алкогольного опьянения водителя, который сбил двух женщин в Батайском проезде в Москве, была как у актера Михаила Ефремова. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы задержали владельца Mercedes Михаила Б. и провели освидетельствование имеющимся в патрульном автомобиле прибором.

В результате выяснилось, что концентрация паров спирта в выдыхаемом виновником аварии воздухе составила 1,27 миллиграмма на литр. Данный показатель соответствует средней степени опьянения и равен примерно 2,8 промилле. Аналогичные показатели были зафиксированы у устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади Михаила Ефремова.

Известно, что 43-летний нигде не работающий житель столицы имел водительский стаж 23 года. После смертельного наезда его автомобиль был эвакуирован на спецстоянку в интересах следствия.

Пострадавшая в результате ДТП Лиза М. получила травмы несовместимые с жизнью. Ее подруга Елена К. с травмами головы и перелом была доставлена в больницу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры — Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
От запоров до онкологии. Чем опасна излюбленная диета звезд?
15:44
Сбивший двух женщин в Москве водитель был также пьян, как Ефремов — видео
15:35
Почему Орбакайте недовольна действиями худрука «Современника»?
15:26
Фанатки Ефремова набросились на журналистку в зале суда
15:14
«Папина гордость»: Плющенко показал подросшего сына от первого брака
15:02
Жуткие кадры: Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок