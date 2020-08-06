Степень алкогольного опьянения водителя, который сбил двух женщин в Батайском проезде в Москве, была как у актера Михаила Ефремова. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы задержали владельца Mercedes Михаила Б. и провели освидетельствование имеющимся в патрульном автомобиле прибором.

В результате выяснилось, что концентрация паров спирта в выдыхаемом виновником аварии воздухе составила 1,27 миллиграмма на литр. Данный показатель соответствует средней степени опьянения и равен примерно 2,8 промилле. Аналогичные показатели были зафиксированы у устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади Михаила Ефремова.

Известно, что 43-летний нигде не работающий житель столицы имел водительский стаж 23 года. После смертельного наезда его автомобиль был эвакуирован на спецстоянку в интересах следствия.

Пострадавшая в результате ДТП Лиза М. получила травмы несовместимые с жизнью. Ее подруга Елена К. с травмами головы и перелом была доставлена в больницу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры — Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве.