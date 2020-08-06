Сбивший двух женщин в Москве водитель был также пьян, как Ефремов — видео
5-tv.ru стали известны подробности жуткого ДТП в Батайском проезде.
Закрыть
Смотрите также:
Жуткие кадры: Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве
Адвокат Добровинский рассказал о важном свидетеле по делу Ефремова
Стратегию защиты Михаила Ефремова сравнили с петлей на шее артиста
Видео с места смертельного ДТП в Москве, где водитель Mercedes сбил двух женщин
Мать, бросившая младенца в московском дворе, попала на видео
Никому не нужен: почему жительница Ленобласти решила отказаться от своего ребенка — видео
Число погибших в Бейруте достигло 113 человек
«Оставила случайно»: нашлась мать брошенного на улице Москвы младенца
Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова
«Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте
Видео: прохожие в Москве нашли оставленную коляску с младенцем
МЧС России направляет в Ливан госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте
Четверых детей и троих взрослых покалечил пьяный водитель в Марий Эл — видео
«Бабулечка не умирай!» — На камеру попала реакция водителя автобуса, сбившего пенсионерку
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев , 5-tv.ru
Степень алкогольного опьянения водителя, который сбил двух женщин в Батайском проезде в Москве, была как у актера Михаила Ефремова. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы задержали владельца Mercedes Михаила Б. и провели освидетельствование имеющимся в патрульном автомобиле прибором.
В результате выяснилось, что концентрация паров спирта в выдыхаемом виновником аварии воздухе составила 1,27 миллиграмма на литр. Данный показатель соответствует средней степени опьянения и равен примерно 2,8 промилле. Аналогичные показатели были зафиксированы у устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади Михаила Ефремова.
Известно, что 43-летний нигде не работающий житель столицы имел водительский стаж 23 года. После смертельного наезда его автомобиль был эвакуирован на спецстоянку в интересах следствия.
Пострадавшая в результате ДТП Лиза М. получила травмы несовместимые с жизнью. Ее подруга Елена К. с травмами головы и перелом была доставлена в больницу.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры — Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве.
Читайте также
60%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?