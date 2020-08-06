Жуткие кадры: Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве

|
Василий Заика
93

Виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Мужчина задержан.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 77.мвд.рф

Столичный главк МВД опубликовал видео момента смертельного наезда Mercedes на двух женщин в Москве. Инцидент произошел вечером 5 августа в Батайском проезде и попал в поле зрения камер наблюдения.

На кадрах видно, как жительницы столицы не спеша переходят проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Когда женщины практически дошли до середины дороги, слева неожиданно появляется машина и на полном ходу сбивает москвичек. Очевидцы в ужасе оборачиваются, услышав звук удара.

В результате полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте. Другая женщина была госпитализирована бригадой скорой помощи. Прибывшие на место автоинспекторы задержали виновника ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 43-летнего водителя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото водителя Mercedes, на полной скорости влетевшего в двух женщин на зебре в Москве.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
От запоров до онкологии. Чем опасна излюбленная диета звезд?
15:44
Сбивший двух женщин в Москве водитель был также пьян, как Ефремов — видео
15:35
Почему Орбакайте недовольна действиями худрука «Современника»?
15:26
Фанатки Ефремова набросились на журналистку в зале суда
15:14
«Папина гордость»: Плющенко показал подросшего сына от первого брака
15:02
Жуткие кадры: Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок