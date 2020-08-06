Жуткие кадры: Mercedes на полном ходу сбил двух женщин-пешеходов в Москве
Виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Мужчина задержан.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 77.мвд.рф
Столичный главк МВД опубликовал видео момента смертельного наезда Mercedes на двух женщин в Москве. Инцидент произошел вечером 5 августа в Батайском проезде и попал в поле зрения камер наблюдения.
На кадрах видно, как жительницы столицы не спеша переходят проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Когда женщины практически дошли до середины дороги, слева неожиданно появляется машина и на полном ходу сбивает москвичек. Очевидцы в ужасе оборачиваются, услышав звук удара.
В результате полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте. Другая женщина была госпитализирована бригадой скорой помощи. Прибывшие на место автоинспекторы задержали виновника ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 43-летнего водителя.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото водителя Mercedes, на полной скорости влетевшего в двух женщин на зебре в Москве.
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