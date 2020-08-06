«Стараюсь везде экономить»: Юрий Лоза о том, сколько тратит в месяц

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Виктория Андреева
Эксклюзив 947

Известный композитор в шоке от цифр, которыми бравируют медийные персоны ради «красного словца».

Фото, видео: ТАСС / Фомичев Михаил, 5-tv.ru

Юрий Лоза назвал лукавством слова отечественных звезд, способных прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По словам артиста, этой суммы, конечно же, не хватит для полноценной и комфортной жизни в Москве. Особенно, если речь идет о запросах селебрити, привыкших кататься на шикарных машинах и плавать на огромных яхтах.

Так Лоза отреагировал на заявление гимнастки Ляйсан Утяшевой, а также шоумена Никиты Джигурды, заверивших, что им не нужно много денег для нормальной жизни. В комментарии 5-tv.ru 66-летний певец пояснил, почему считает эти речи банальным лукавством.

«Если мы говорим о Ляйсан Утяшевой, то мы, наверное, должны помнить, что у нее муж есть, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — возразил Лоза.

Лоза рассказал, что получает обычную пенсию и имеет дополнительный доход от авторских прав.

«У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом. В обычные магазины хожу, беру кофе. Стараюсь везде экономить. Как-то выкручиваемся», — сказал Лоза.

По мнению Лозы, 50 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум. Этих средств хватит разве что на оплату коммунальных услуг, заправки автомобиля и прочие «стандартные» расходы. Но никак не на ту же поездку к морю. Поэтому говорить о «комфортной» жизни при столь невысоком заработке точно нельзя.

«Что такое комфортная жизнь? Я не понимаю этого слова. На необходимое самое, чтобы просто выжить, ну, наверное, хватит 50 тысяч. В Москве 50 тысяч рублей — это чтобы не умереть с голоду», — пояснил певец.

Ранее 5-tv.гu сообщал, что Юрий Лоза раскритиковал Лолиту, получающую «баснословные» гонорары.

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