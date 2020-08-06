Сын Алибасова заявил, что вынужден тратить в месяц минимум 670 тысяч рублей
Наследник продюсера отметил, что на содержание самого себя ему необходимо 0 рублей.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Расходы Бари Алибасова-младшего в месяц составляют минимум 670 тысяч рублей в месяц. Об этом сын музыкального продюсера заявил в интервью 5-tv.ru. Указанная сумма нужна ему для исполнения взятых на себя обязательств, включая содержание членов семьи.
«Есть мама, которую нужно содержать в больнице, есть папа, дочь, жена. Если я не заработал в месяц этих денег, мне нужно у кого-то занять, чтобы расплатиться за недвижимость, лечение, услуги няни, еду ребенку и так далее», — уточнил Алибасов.
Однако предприниматель уточнил, что ни копейки из этих денег он не тратит на себя лично. По его словам, для жизни и счастья ему нужно ноль рублей в месяц.
«Секс у меня бесплатный, одежды у меня так много, что до конца жизни хватит, в ресторанах меня всегда кормят бесплатно, потому что „пришел Бари Алибасов“. Ухожу с рынка, заваленный кульками и вкусняшками. Поэтому на себя деньги не трачу вообще. Не потому что я аскет, а потому что у меня все в жизни бесплатно», — рассказал сын продюсера.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева назвала сумму расходов на семью в месяц.
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