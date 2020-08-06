Первое видео с места ЧП во Франции, где мужчина удерживает заложников в банке

Первое видео с места ЧП во французском Гавре, где неизвестный мужчина удерживает в заложниках в банке пять человек, появилось в сети. Сообщается, что злоумышленник отпустил одну из заложниц.

Правоохранители предполагают, что мужчина вооружен.

Известно, что финансовое учреждение находится недалеко от полицейского участка.

Информация уточняется.