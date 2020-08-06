Первое видео с места ЧП во Франции, где мужчина удерживает заложников в банке

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Нюра Незванова
Срочная новость 28

Местные СМИ сообщают, что злоумышленник вооружен.

Фото, видео: Twitter @macha_mcn

Первое видео с места ЧП во французском Гавре, где неизвестный мужчина удерживает в заложниках в банке пять человек, появилось в сети. Сообщается, что злоумышленник отпустил одну из заложниц.

Правоохранители предполагают, что мужчина вооружен.

Известно, что финансовое учреждение находится недалеко от полицейского участка.

Информация уточняется.

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