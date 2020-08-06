Бессменный солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился самыми необычными фактами о членах семьи. Ранее музыкант не баловал фанатов откровенными разговорами о личном, но сегодня сделал из этого настоящую игру.

Так, в личном Instagram-аккаунте народный любимец выложил пост, где предложил угадать, какому члену его семьи — супруге Регине, детям Нике, Мирону, Энджелу или ему самому — принадлежат нижеперечисленные качества. В награду отличившимся артист пообещал прислать эксклюзивное голосовое поздравление.

«Моя семья самая любимая и самая особенная! Не верите? Например, один из нас совсем не ест мясо и рыбу, зато сосиски уплетает за обе щеки. Кое-кто любит поспать до обеда, и только шантаж помогает встать с кровати!» — начал Сергей.

Он также отметил, что кое-кто из пятерых обожает запах костра и поездки в село Оленевка, расположенного в курортном Крыму. Другой же кого угодно переговорит на английском языке. Вероятно, даже самих англичан! Поэтому в поездках он всегда — за главного.

«Ну, а самый осторожный и аккуратный тот, кто ни разу ничего не ломал и не носил гипс!» — завершил рассказ певец.

Instagram @sezhukov

В комментариях пользователи делали самые неожиданные предложения. Кто-то утверждал, что этим «уникумом» может быть и исключительно Жуков. Впрочем, минуя долгие споры, фанаты артиста сошлись во мнении, что его семье и отношениям и без того можно только позавидовать.

«Боже, какие милые!»

«Сергей — спит, Мирон ест сосиски, Регина самая осторожная, Ника говорит на английском, Энджел в Оленевку!»

«Мне кажется, это он и есть в одном лице!»

«Ну, какие лапочки! Честно? Завидую вам по-хорошему!» — откликались фолловеры в сети.

О результатах необычного конкурса сам Жуков пока не сообщал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле послужило причиной распада дуэта «Руки Вверх!».