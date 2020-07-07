Сергей Жуков рассказал о причине распада дуэта «Руки Вверх!»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о причине ухода из дуэта второго участника Алексея Потехина, который выступал с коллективом до 2006 года.

Как объяснил музыкант, Потехина он видел с утра до вечера, и в какой-то момент Жуков стал проводить с ним больше времени, чем даже с женой и дочерью.

«Леша на какой-то этап моей жизни стал мне дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья», — сказал Жуков Борису Корчевникову в эфире программы на канале «Россия 1».

По словам певца, они «друг друга настолько съели», что больше уже ничего не могли дать друг другу. Он также подчеркнул, что ничего странного нет в том, что люди начинают друг от друга уставать.

Жуков добавил, что с Потехиным, у которого недавно родился второй ребенок, они продолжают поддерживать общение. При этом, артист уверен, что снова собраться они бы уже не смогли.

«Невозможно взять старое и сделать это новым. Это было и это было круто!» — заявил Жуков.

Группа «Руки Вверх!» появилась в 1993 году. В 2006 году Алексей Потехин покинул дуэт, и с этого момента Жуков выступает в проекте в одиночку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков выложил фото с женой и детьми в День Семьи, Любви и Верности.