День Анны Летней: что можно и что нельзя делать 7 августа
Православная церковь почитает память святой — матери Богородицы.
Фото, видео: Azbyka.ru; www.globallookpress.com / Chris Robbins, Jeff Tzu-chao Lin, Dr. Wilfried Bahnmüller, Stibalova, V., jspix, imagebroker/Alfred Schauhuber, C. Heusler, Bernhard Classen
В православном календаре 7 августа принято почитать память святой Анны — матери Богородицы. Также в этот день есть традиция начинать сбор урожая раннего картофеля и ходить в лес по грибы.
История праздника:
Имя святой Анны дошло до наших дней через неканонические Евангелия, а именно Протоевангелие Иакова и в Евангелие псевдо-Матфея. Анна жила в I веке до нашей эры в семье священника. Она вышла замуж за Иокима, и пара очень хотела иметь детей. Но ребенка зачать не получалось, и однажды Иоким пошел в пустыню, где получил от ангела благую весть — супруга подарит ему дочь. Через некоторое время обещанное сбылось — Анна родила девочку, которую нарекли Марией. В православии Анну теперь чтут как защитницу и покровительницу женщин, домашнего очага, и обращают к ней свои молитвы, когда не могут добиться продолжения рода, пишет «Утро.ру».
Что можно делать 7 августа:
В этот день принято ходить за грибами — «улов» может оказаться богатым.
Хорошо играть свадьбы и крестить детей — такой брак будет счастливым, а младенец получит защиту на небесах.
Принято копать молодую картошку и подавать к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.
Что нельзя делать 7 августа:
Запрещается в этот день лениться и праздно проводить время.
Не стоит злоупотреблять алкоголем и болтать попусту — такие разговоры не к добру.
Нельзя ругаться, особенно со старшими — год удачи не будет.
Починку обуви и одежды лучше отложить на другой день — особенно, если кто-то из семьи собирается в дорогу.
Нельзя оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время — злые духи могут сильно напугать его и навлечь болезнь.
Народные приметы:
Теплый и сухой день — к солнечной зиме.
Если идет дождь с самого утра — зима будет снежной.
Погода до обеда указывает на то, какой будет зима до конца декабря, после обеда — с января и дальше.
Если аисты собираются в стаи — жди ранних заморозков.
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