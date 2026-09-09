Тренд или пустышка? Что на самом деле дает никотиновая кислота для волос

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Несмотря на полезные свойства, ее эффективность по-настоящему еще не доказана.

Как никотиновая кислота влияет на волосы и их рост

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Трихолог Кирнас: никотиновая кислота не спасет от всех видов выпадения волос

Никотиновая кислота, или витамин В3, стала новым трендом в уходе за волосами: ее добавляют в средства, чтобы остановить выпадение и активизировать рост. Однако чудодейственного эффекта ждать не стоит. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала трихолог Кира Кирнас.

Врач отметила, что кислота благодаря сосудорасширяющему действию положительно влияет на кровообращение в коже головы. Это может способствовать поступлению питательных веществ к фолликулам. Средство также увлажняет кожу голову и исключает сухость и ломкость прядей.

Однако эксперт заявила, что масштабных исследований, которые подтверждают эффективность витамина В3, еще не было, а все имеющиеся сведения о его пользе основаны на данных клинических опытов.

Говоря о пользе аптечных ампул с никотиновой кислотой, специалист заметила, что они больше вызывают обратный эффект. По ее словам, препарат плохо проникает вглубь кожи головы из-за липидного барьера и часто приводит к раздражению и жжению.

Кирнас подчеркнула, что витамин В3 не оказывает нужного воздействия при андрогенетической алопеции, гормональных сбоях и аутоимунных заболеваниях.

«При диффузном выпадении (равномерная потеря волос по всей поверхности головы без залысин — Прим.ред.) далеко не всегда одна только никотиновая кислота может решить все проблемы», — сказала медик.

При этом трихолог подчеркнула, что кислота может быть полезна в случаях, когда потеря волос связана со стрессом, сменой сезона, нехваткой питательных веществ или слабым кровотоком в коже головы. Но и тогда эффект от нее станет заметен только спустя несколько месяцев регулярного приема, предупредила она.

«Никотиновую кислоту целесообразно использовать только длительными многомесячными курсами. И результаты, если они будут, вы заметите, скорее всего, лишь через несколько месяцев», — уточнила Кирнас.

Врач также предостерегла от самолечения. Она пояснила, что без диагностики и трихоскопии нельзя оценить эффективность средства, а самостоятельные эксперименты способны не только отнять время, но и ухудшить ситуацию.

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