«Нужно больше ракет!» — раскрыты планы ЕС по вооружению Украины

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

Новое вооружение планируется передать боевикам ВСУ до начала зимы.

Новые поставки ракет и вооружения для Украины

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de

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ЕС объявил о новой поставке ракет для Украины

Страны Евросоюза закупят для Украины больше американских систем зенитных ракетных комплексов Patriot до начала зимы 2026 года. Это должно помочь стране «отразить ожидаемый зимний натиск России», сообщает агентство Bloomberg.

Обеспечение боевиков ВСУ вооружением ожидается за счет индивидуальных пожертвований и программы НАТО. Она позволяет производить поставки американских ракет Украине.

На встрече Контактной группы по обороне Украины Германия изъявила желание передать часть своих ракет, часть из которых финансируются за кредитных средств Евросоюза.

На сегодняшний день страны-участницы НАТО завершают подготовку плана по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для приобретения новых ракет. Известно, что от своих союзников по НАТО эта программа получила взносов на сумму 10 миллиардов долларов.

«Мы просим вас предоставить нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие улучшенные ракеты по нашим контрактам», — приводит цитату министра обороны Украины Евгении Хмары агентство Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина рассматривает идею легализации порно для пополнения военного бюджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

 

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