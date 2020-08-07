🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Ваши страхи не имеют под собой веских оснований переживать. Охладите свой ум, Рак. Перенаправьте поток энергии в более конструктивное русло. В этом вам поможет долгая и неспешная прогулка в одиночестве. Концентрация на мыслях о своих успехах даст вам шанс освободиться от страхов и идти вперед бестрепетно.

Есть люди, которые заставляют вас чувствовать себя на седьмом небе от счастья, просто своим присутствием рядом. А есть те, рядом с кем становится не по себе. Пришло время расставить границы. Не позволяйте портить себе настроение тем, кто переходит черту. Очистите свое окружение.

Ваша жизнь все больше похожа на идеальную картинку. Вы теперь можете себе позволить наблюдать за тем, как складываются детали этого пазла. Более того, неожиданно появляются люди, которые призваны помогать вам и играть роль катализаторов. Не спешите, оставайтесь открытыми ко всему новому, и наслаждайтесь моментом.

Всю последнюю неделю вы без зазрения совести предаетесь флирту. И, судя по всему, это взаимно. Он может открыть для вас дверь в новые отношения, о которых вы давно мечтали. Не пугайтесь, если ваш избранник в чем-то окажется на вас не похож. Это лишь добавит вашей истории изюминку!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 августа, убывающая Луна в Рыбах настраивает все знаки зодиака на неторопливое познание своего пути. Не стоит спешить и делать резкие шаги.

♌ Лев

Наша жизнь состоит из приобретений и потерь. Вопрос в том, на что вы обращаете больше внимания. Сосредоточьтесь на том, что вы приобрели в последнее время. Это может быть встреча с новым для вас человеком, может быть, даже новые чувства. Взгляд на то, что вас радует и поддерживает, поможет сгладить горечь некоторых неудач. Помните, ваши мысли материальны.

Космический совет: обратите внимание на подарки судьбы.

♍ Дева

Вселенная сейчас на вашей стороне, Дева. Будьте готовы увидеть, как воплощаются в жизнь ваши мечты и желания. На творческом и профессиональном фронте вы обнаружите, что это время для быстрого роста. Это нормально — чувствовать порхание бабочек в животе. Бросьте себе вызов и все равно двигайтесь вперед, зная, что вы находитесь там, где должны быть.

Космический совет: посмотрите, как воплощаются в жизнь ваши мечты.

♎ Весы

Дорогу осилит идущий. Помните о том, что любой великий путь состоит из множества маленьких шагов. Не торопитесь сделать рывок, сейчас для этого не время. Оцените, чего вы уже добились в достижении своей цели. Возможно, вам мешает перфекционизм и какие-то старые травмы. Отпустите ситуацию, всему свое время.

Космический совет: оцените уже пройденный отрезок пути.

♏ Скорпион

Время взять таймаут. Вы не можете так продолжать. У всех нас есть ограничения, и пора принять свои. Понять суть проблемы и найти ключ к ее решению поможет самоанализ. Проговорите вслух все, что у вас накипело. Побудьте в одиночестве, вы устали от людей. Позвольте себе небольшую паузу, чтобы свободно идти дальше.

Космический совет: возьмите паузу в делах.

♐ Стрелец

Иногда мы настолько зацикливаемся на планировании, что забываем обращать внимание на то, как у нас все складывается. Не бегите впереди паровоза, остановитесь и осмотритесь. Станьте наблюдателем, а не контролером своей жизни. Это поможет понять, кто вам помогает воплощать планы в жизнь, а кто становится балластом.

Космический совет: остановитесь и осмотритесь.

♑ Козерог

Вам следует избавиться от ложного чувства контроля. Скоро все изменится к лучшему — и вы знаете это в глубине души. В последнее время вы демонстрируете позитивный сдвиг в отношении работы и денег, а значит, скоро получите подтверждение того, что находитесь на правильном пути.

Космический совет: грядут позитивные перемены в работе.

♒ Водолей

Легко поддаться иллюзии хаоса. Да, все разваливается. Да, после шторма будет сложно встать на ноги. Но вскоре вы поймете, почему нужно было провести переоценку некоторых вещей в вашей жизни. Силы придут из источника, на который вы и не рассчитывали. Восстановление не будет одномоментным, но ждать осталось недолго.

Космический совет: вас ждет целительное восстановление.

♊ Рыбы

Вы вышли из зоны комфорта, и вам это не очень по нутру. Да, будет непросто выстроить новую реальность, в которой захочется жить. Но не ропщите на судьбу, она не просто так послала вам это испытание. Вскоре у вас появятся союзники, с которыми будет интересно преодолевать новые препятствия.

Космический совет: вы не одни на этом пути.

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