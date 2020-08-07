Фото ликвидированного в Назрани боевика
В Назрани завершена активная фаза контртеррористической операции. Ни один правоохранитель не пострадал.
В распоряжении 5-tv.ru появилась фотография ликвидированного в ходе контртеррористической операции в центре города боевика.
Активная фаза столкновения правоохранителей с группой неизвестных лиц в центре ингушской Назрани завершена. Об этом доложил источник ТАСС в силовых структурах.
В Назрани неизвестные устроили перестрелку с представителями силовых структур в центре города. В связи с происшествием был оперативно введен режим контртеррористической операции (КТО). Стражи порядка ликвидировали одного из членов незаконного вооруженного формирования, при этом никто из силовиков не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал о перестрелке на окраине Петербурга. В разборках с применением оружия принимали участие около семи человек.
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