В Назрани завершена активная фаза контртеррористической операции. Ни один правоохранитель не пострадал.

Фото ликвидированного в Назрани боевика

В распоряжении 5-tv.ru появилась фотография ликвидированного в ходе контртеррористической операции в центре города боевика.

5-tv.ru

Активная фаза столкновения правоохранителей с группой неизвестных лиц в центре ингушской Назрани завершена. Об этом доложил источник ТАСС в силовых структурах.

В Назрани неизвестные устроили перестрелку с представителями силовых структур в центре города. В связи с происшествием был оперативно введен режим контртеррористической операции (КТО). Стражи порядка ликвидировали одного из членов незаконного вооруженного формирования, при этом никто из силовиков не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перестрелке на окраине Петербурга. В разборках с применением оружия принимали участие около семи человек.

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