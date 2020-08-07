В Назрани ликвидировали боевика во время контртеррористической операции

В Ингушетии в городе Назрань введен режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в зоне конфликта ликвидирован один боевик.

«Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет», — сообщил информатор.

В Назрани завязалась перестрелка между силовиками и группой неизвестных лиц. В связи с происшествием был введен режим КТО. О раненых и погибших до этого момента не сообщалось. В зоне действия режима введены ограничения: правоохранители проверяют документы у граждан, на улицах проведено усиление охраны. В оперштабе сообщают, что обстановка в городе под контролем.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии. Трагедия произошла на глазах девушки, с которой погибший старший лейтенант разговаривал в этот момент в поле.