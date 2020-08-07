МИД РФ надеется на скорое возвращение домой задержанных в Белоруссии россиян

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Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, вина наших граждан ничем не доказана.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru

Вина задержанных в Белоруссии россиян ничем не доказана. Они должны вернуться домой. Об этом заявили в нашем МИДе. И сегодня же посол России в Минске встретился с министром иностранных дел Белоруссии и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений.

Напомню, неделю назад в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которые якобы были направлены в соседнее государство для «дестабилизации ситуации».

Ранее 5-tv.ru рассказывал шокирующие подробности инцидента с задержанием 33 россиян в Белоруссии.

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