МИД РФ надеется на скорое возвращение домой задержанных в Белоруссии россиян

Вина задержанных в Белоруссии россиян ничем не доказана. Они должны вернуться домой. Об этом заявили в нашем МИДе. И сегодня же посол России в Минске встретился с министром иностранных дел Белоруссии и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений.

Напомню, неделю назад в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которые якобы были направлены в соседнее государство для «дестабилизации ситуации».

Ранее 5-tv.ru рассказывал шокирующие подробности инцидента с задержанием 33 россиян в Белоруссии.