МИД РФ надеется на скорое возвращение домой задержанных в Белоруссии россиян
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, вина наших граждан ничем не доказана.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; 5-tv.ru
Вина задержанных в Белоруссии россиян ничем не доказана. Они должны вернуться домой. Об этом заявили в нашем МИДе. И сегодня же посол России в Минске встретился с министром иностранных дел Белоруссии и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений.
Напомню, неделю назад в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которые якобы были направлены в соседнее государство для «дестабилизации ситуации».
Ранее 5-tv.ru рассказывал шокирующие подробности инцидента с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
Читайте также
83%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?