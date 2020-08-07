Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в Хабаровске

Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в аэропорту Хабаровска. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Дальневосточной транспортной прокуратуры, в результате пострадавших нет.

«Сегодня, 07.08.2020, в 06.35 (23.35 по московскому времени) в аэропорту Хабаровска (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО «Авиакомпания «Аврора», следовавшего по маршруту Красноярск — Хабаровск. По предварительной информации причиной, послужила техническая неисправность. На борту находилось 77 пассажиров и семь членов экипажа», — говорится в сообщении.

Известно, что самолет сел благополучно, пострадавших на борту нет, сам лайнер также не получил никаких повреждений.

Что именно стало причиной аварийного приземления — не сообщается.

В настоящее время Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку, направленную на выявление нарушений в вопросах «соблюдения требований законодательства о безопасности полетов».

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