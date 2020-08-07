Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в Хабаровске

|
Марина Неруцких
Срочная новость 60

По предварительной информации, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность воздушного судна.

Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в Хабаровске

Фото: TASS / Смитюк Юрий

Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в аэропорту Хабаровска. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Дальневосточной транспортной прокуратуры, в результате пострадавших нет.

«Сегодня, 07.08.2020, в 06.35 (23.35 по московскому времени) в аэропорту Хабаровска (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО «Авиакомпания «Аврора», следовавшего по маршруту Красноярск — Хабаровск. По предварительной информации причиной, послужила техническая неисправность. На борту находилось 77 пассажиров и семь членов экипажа», — говорится в сообщении.

Известно, что самолет сел благополучно, пострадавших на борту нет, сам лайнер также не получил никаких повреждений.

Что именно стало причиной аварийного приземления — не сообщается.

В настоящее время Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку, направленную на выявление нарушений в вопросах «соблюдения требований законодательства о безопасности полетов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет рейса Петербург — Красноярск вернулся в «Пулково» из-за трещины в стекле.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
Асмус приехала на работу к «пока еще мужу» — фото
5:15
Заспиртованные ящерицы от коронавируса: в аптеке Москвы обосновались мошенники
5:01
Самойлова с Джиганом сняли в Турции виллу почти за полмиллиона рублей в сутки
4:43
В России нашли способ снизить цены на малоэтажные дома
4:20
Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в Хабаровске
4:01
МИД РФ надеется на скорое возвращение домой задержанных в Белоруссии россиян

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок