Самолет рейса Петербург — Красноярск вернулся в «Пулково» из-за трещины в стекле
Как сообщает пресс-служба аэропорта, посадка прошла благополучно.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Самолет рейса Санкт-Петербург — Красноярск, вернувшийся в аэропорт вылета из-за трещины в кабине пилота, благополучно приземлился в «Пулково».
Как сообщила 5-tv.ru представитель пресс-службы воздушной гавани Петербурга Анна Шалимова, для обеспечения безопасности, все службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно.
«Решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. С ними работают представители авиакомпании», — отметила Шалимова.
На борту самолета авиаперевозчика «Россия» находились 108 пассажиров и шесть членов экипажа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский пилот сажал в Мали обесточенный самолет
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