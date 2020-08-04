Самолет рейса Петербург — Красноярск вернулся в «Пулково» из-за трещины в стекле

|
Марина Неруцких
Эксклюзив 26

Как сообщает пресс-служба аэропорта, посадка прошла благополучно.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Самолет рейса Санкт-Петербург — Красноярск, вернувшийся в аэропорт вылета из-за трещины в кабине пилота, благополучно приземлился в «Пулково».

Как сообщила 5-tv.ru представитель пресс-службы воздушной гавани Петербурга Анна Шалимова, для обеспечения безопасности, все службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно.

«Решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. С ними работают представители авиакомпании», — отметила Шалимова.

На борту самолета авиаперевозчика «Россия» находились 108 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский пилот сажал в Мали обесточенный самолет

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

22:31
«Говорят, был ураниум во взрыве»: местные жители о ЧП в Бейруте
22:25
«Битва красных платьев»: жена Юдашкина соревнуется с модницами
22:11
«На пиротехнику не похоже»: эксперт назвал возможную причину взрыва в Бейруте
22:08
Самолет рейса Петербург — Красноярск вернулся в «Пулково» из-за трещины в стекле
21:58
«Буффонада слезливого Андрюши» — сын Алибасова об обвинениях Назарова
21:47
Обвиняемого в нападении на росгвардейца в День ВДВ отправили под домашний арест

Сейчас читают

ТОП-10 самых глупых смертей всех времен
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок