Самолет рейса Санкт-Петербург — Красноярск, вернувшийся в аэропорт вылета из-за трещины в кабине пилота, благополучно приземлился в «Пулково».

Как сообщила 5-tv.ru представитель пресс-службы воздушной гавани Петербурга Анна Шалимова, для обеспечения безопасности, все службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно.

«Решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения. С ними работают представители авиакомпании», — отметила Шалимова.

На борту самолета авиаперевозчика «Россия» находились 108 пассажиров и шесть членов экипажа.

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