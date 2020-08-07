Улицы столицы Черногории усыпали тысячи мертвых воробьев — видео

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Причину массовой гибели птиц пытаются установить орнитологи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru

В Черногории пытаются разгадать загадочную гибель птиц. В столице страны — Подгорице — улицы, парки и тротуары усеяны тысячами мертвых воробьев.

Причину массовой гибели пытаются установить орнитологи. Выдвигаются разные версии — от вредных выбросов до отравления химикатами, которыми в период пандемии обрабатывают городские улицы.

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