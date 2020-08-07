Пандемия вынудила малый и средний бизнес лишить сотрудников ДМС
Крупные компании на здоровье сотрудников не экономят.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Jochen Sand,Klaus Ohlenschläger, Dietmar Plewka, Klaus-Peter Wolf
Пандемия коронавируса заставила экономить на здоровье сотрудников предприятия малого и среднего бизнеса. Как выяснили «Известия», добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников небольших фирм и компаний. Те же, кто все-таки старается сохранить для работников ДМС, стали отдавать предпочтение полисам с франшизой или усеченным программам.
На восстановление спроса эксперты страхового рынка отводят пару лет. При этом в секторе крупных предприятий такой тенденции не наблюдается, рассказал заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.
«С крупными клиентами все идет штатно, проводятся тендеры, перезаключаются договоры. У малого и среднего бизнеса мы видим изменение структуры спроса, они оптимизируют расходы и переходят к урезанным продуктам и сокращенным лимитам покрытия», — пояснил Попов.
В России в малом и среднем бизнесе занято около 15,3 миллиона человек. Об этом говорят данные Федеральной налоговой службы (ФНС). По различным оценкам, в результате пандемии коронавируса в России уже закрылись от 10 до 20% предприятий. Однако пик банкротства еще не настал — эксперты прогнозируют его на осень.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из-за пандемии в России изменят состав автомобильной аптечки.
Читайте также
88%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?