Пандемия вынудила малый и средний бизнес лишить сотрудников ДМС

Пандемия коронавируса заставила экономить на здоровье сотрудников предприятия малого и среднего бизнеса. Как выяснили «Известия», добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников небольших фирм и компаний. Те же, кто все-таки старается сохранить для работников ДМС, стали отдавать предпочтение полисам с франшизой или усеченным программам.

На восстановление спроса эксперты страхового рынка отводят пару лет. При этом в секторе крупных предприятий такой тенденции не наблюдается, рассказал заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

«С крупными клиентами все идет штатно, проводятся тендеры, перезаключаются договоры. У малого и среднего бизнеса мы видим изменение структуры спроса, они оптимизируют расходы и переходят к урезанным продуктам и сокращенным лимитам покрытия», — пояснил Попов.

В России в малом и среднем бизнесе занято около 15,3 миллиона человек. Об этом говорят данные Федеральной налоговой службы (ФНС). По различным оценкам, в результате пандемии коронавируса в России уже закрылись от 10 до 20% предприятий. Однако пик банкротства еще не настал — эксперты прогнозируют его на осень.

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