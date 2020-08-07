Кто из российских знаменитостей родился 7 августа?

Валерий Газзаев

Знаменитого тренера по футболу знают даже те, кто не увлекается этим видом спорта. В этом году ему исполняется 66 лет. В молодости Валерий был выдающимся игроком. Он успел погонять мяч за «Спартак», «Локомотив», «Динамо», а после и за сборную СССР. В ее составе сыграл восемь матчей и забил четыре гола. Карьеру спортивного наставника начал в 1981 году. Являлся главным тренером сборной России, а также первым и единственным отечественным наставником российских футболистов, при котором был завоеван Кубок УЕФА в 2005 году. Сейчас Валерий Газзаев — депутат Госдумы, входит в комитет по делам национальностей в нижней палате парламента.

ТАСС / Терещенко Михаил

Александр Дитятин

В этом году советскому гимнасту, который семь раз за свою карьеру становился чемпионом мира, исполняется 63 года. Его история полна героизма. В 1983 году после триумфа на Московской олимпиаде получил нелепую, но роковую травму — вывих голеностопного сустава. Несмотря на это продолжал выступать и завоевывать медали. Вошел в книгу рекордов Гиннесса, как единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх — 1980 года. После завершения карьеры стал тренером, также является подполковником пограничной службы. Возглавляет кафедру гимнастики в РГПУ имени А. И. Герцена.

Wikimedia / Vk 404

Евгений Платов

В этом году знаменитый фигурист празднует 53-летие. За свою карьеру выступал сначала как любитель, позже как профессионал. Завоевал две олимпийские медали в индивидуальных соревнованиях в танцах на льду. В паре с Оксаной Грищук четырежды побеждал в чемпионате мира, трижды — в чемпионате Европы. После того как дуэт распался, пробовал работать еще с одной партнершей, но постепенно перешел в тренеры. Его учениками являются — Саша Коэн, Джонни Вейр, Сидзука Аракава и другие знаменитые фигуристы.

ТАСС / Белоусов Виталий

Юлия Чичерина

Рок-певице, не раз покорявшей фестиваль «Нашествие» и рвавшей чарты федеральных радиостанций, исполняется 42 года. Начинала Юлия в Свердловске, поэтому ее творчество условно относят к Уральскому рок-клубу. Известность получила после выходи альбома «Сны» в 2000 году, продюсером которого выступил Вадим Самойлов. Много сотрудничала с группой «Смысловые галлюцинации», Би-2. После 2014 года активно ездила с концертами в непризнанных республиках ДНР и ЛНР. Стала писать песни на военную тематику, за что получила запрет от ФИФА выступать на фестивале болельщиков на чемпионате по футболу в России.

ТАСС / Александр Мамаев

София Ротару

Народная артистка СССР, София Ротару в этом году празднует 73-летие. Ставшая звездой еще с советских времен, певица не теряет популярности и сегодня. Ее репертуар привлекает широкую аудиторию, так богат фольклором разных стран — он включает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках. Любопытно, но Ротару первая из отечественных эстрадных исполнителей спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Владимир Алеников

Режиссеру, сценаристу, актеру Владимиру Аленикову исполняется 72 года. Зрители его помнят в первую очередь как режиссера картины «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», а также продолжения полюбившейся киноленты. Интересно, но эти персонажи вышли из другой работы Аленикова — он был режиссером журнала «Ералаш». Помимо кинокартин сумел поставить мюзикл «Биндюжник и Король». Именно он принес ему мировой успех, и его пригласили в Голливуд. Там он снял «Время тьмы» с Джорджем Сигалом. Сейчас работает и в России, и в США.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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