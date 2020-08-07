«Как статуэточка»: сестра Подольской показала живот после абдоминопластики
Родственница певицы пять лет назад стало мамой, но кроме двух очаровательных девочек, у нее вскоре появилась еще и пупочная грыжа.
Фото: Instagram @yuliana_pod
Рождение двух дочерей не лучшим образом сказалось на теле Юлианны Подольской. Пять лет назад сестра певицы стала мамой двух дочек, а вскоре после этого столкнулась с неприятным последствием. У девушки появилась пупочная грыжа. По этой причине она старалась не оголять живот и сделала это лишь накануне после многочисленных расспросов подписчиков о причинах резкого похудения.
Микроблогер выложила в Instagram свежее фото, на котором показала роскошную талию и идеально ровный живот. Автор поста призналась, что и то и другое — последствия хирургического вмешательства, и для сравнения добавила более ранний снимок.
«Я не худела специально. Я сделала операцию в марте этого года. Мне убрали пупочную грыжу, ушили диастаз и сделали абдоминопластику. Сказать, что я довольна — ничего не сказать! После родов я раздала все свои облегающие мини, так как живот, хоть и не был большим, все равно торчал. Теперь приходится заново обновлять гардероб», — написала Подольская.
По словам Юлианны, после родов она смирилась с новыми особенностями своего облика. Лечь под нож хирурга ее уговорила подруга — тоже мать двойни, которая прежде столкнулась с аналогичной проблемой. Результат превзошел ожидания Юлианны и ее поклонников.
«Доктор сделал мне талию, плоский живот и новый пупок, а бонусом, из-за ношения корсета, я и похудела, в нем особо не поешь. И знаете, это лучшее, что я сделала, в этом году точно! Чувствую себя лет на десять моложе», — поделилась девушка.
«Потрясающе выглядите! Как статуэточка»;
«Радует, что вы честно говорите об операции»;
«Ох, какой красивый животик у вас стал», — оценили подписчики в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Подольскую застали в интересном положении.
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