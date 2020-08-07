Киркоров и Крутой трогательно поздравили Ротару с днем рождения — фото

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Алиса Старжевская
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Народная артистка отмечает свое 73-летие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @fkirkorov

Певица София Ротару принимает поздравления в честь своего 73-го дня рождения. Родственники, коллеги и многочисленные поклонники шлют артистке множество приятных сообщений. А одним из первых певицу поздравил Филипп Киркоров.

В своем микроблоге Instagram он выложил серию снимков, посвященных артистке и своей давней подруге, в сторис. Он разместил трогательные совместные фото и видео, которые лаконично подписал: «С днем рождения!».

К поздравлениям подключились и другие коллеги по цеху. Игорь Крутой посвятил имениннице пост на своей страничке в Instagram. Он назвал Ротару «великой певицей», и подчеркнул, что они знакомы уже 43 года и рассказал несколько забавных историй из молодости Софии.

«А как мы втроем с Соней и Лаймой загуливали по вечерам в Крыму, после работы в жюри на конкурсе „Ялта-Москва-транзит“», — вспоминал продюсер.

Instagram @igorkrutoy65

Ротару не любит отмечать праздники пышно и помпезно. Этот день рождения она также собирается провести в кругу ближайших родственников и друзей в уютной домашней обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, София Ротару показала редкое фото без макияжа

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