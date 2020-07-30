Ни одной морщинки: София Ротару показала редкое фото без макияжа

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Алиса Старжевская
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Пользователи соцсетей спорят, как 72-летней артистке удается выглядеть так молодо в свои годы.

Ни одной морщинки: София Ротару показала редкое фото без макияжа

Фото: Instagram @sofiarotaru.official

Певица София Ротару поделилась со своими подписчиками редким кадром. В сторис на своей странице в Instagram народная артистка СССР выложила фото, на котором предстала крупным планом в кепке и солнцезащитных очках. При этом, на лице певицы нельзя было заметить ни грамма косметики.

«Хорошего всем дня!» — сопроводила снимок пожеланием Ротару.

Instagram @sofiarotaru.official

Фотография ясно показывает, что певица, которой через несколько дней исполнится 73 года, может похвастаться абсолютно гладким лицом без морщин.

София Ротару является активным пользователем соцсетей, в которые часто выкладывает фото из личного архива. Звезда постоянно получает комплименты от своих поклонников, которые не перестают восхищаться ее красотой и молодостью. В то время как одни считают, что знаменитость не раз прибегала к помощи пластических хирургов, другие полагают, что своей неувядаемостью Ротару обязана прекрасной генетике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько зарабатывает за один концерт София Ротару.

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