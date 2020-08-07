Очевидцы сообщили о пожаре в здании ГИБДД на западе Москвы
Предположительно, возгорание произошло на Кременчугской улице.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Социальные сети
Очевидцы сообщили о пожаре в здании ГИБДД. По предварительной информации, ЧП произошло на крыше здания 1-го Батальона 2-го спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД по Москве.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
Читайте также
65%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?