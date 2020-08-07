Играли на страхах Лукашенко: эксперт объяснил, почему Киев подставил Россию

Задержание группы из 33 россиян в Минске спровоцировано и подстроено украинскими спецслужбами. Об этом заявляет сайт KP.RU, в руках которых появились неопровержимые доказательства. В беседе с 5-tv.ru военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал сложную ситуацию.

По словам собеседника издания, украинские спецслужбы не самостоятельно пришли к идее этого плана. За их спиной стоят Соединенные Штаты Америки, которые таким образом хотят рассорить Москву и Минск.

«Это действия Украины, за спиной которых стояли США. А цель — вбить клин в отношения Минска и Москвы, пользуясь нервозной ситуацией, которая сегодня складывается вокруг переизбрания Лукашенко. Попытаться сыграть на его страхах, и представить Россию в качестве страны, которая засылает диверсантов для участия в массовых беспорядках, ожидаемых в Белоруссии девятого и десятого числа. Вот в этом одна из целей Украины», — считает эксперт.

Однако это — не единственная причина для Киева проводить подобную операцию. Коротченко уверен: тот факт, что большая часть задержанных участвовала в военных действиях в Донбассе, не случайное совпадение.

«А вторая цель — попытаться, сформировав отправку в Минск целой группы людей, которые воевали на Донбассе, заполучить этих людей уже из рук Лукашенко для судебного процесса над ними», — считает собеседник 5-tv.ru.

Но что же делать в такой сложной ситуации Лукашенко? По словам эксперта, на самом деле конфликт уже можно считать разрешенным.

«Путин помог сегодня Лукашенко сохранить лицо. Потому что весь вчерашний день на различных белорусских ток-шоу начались выступления экспертов, где нас снова называют „братьями“, что этот инцидент — попытка внешних сил поссорить Москву и Минск. И мы знаем, как построена белорусская система средств массовой информации. То есть Лукашенко послал порядка десяти сигналов в Москву, что он хочет эту ситуацию завершить на условиях примирения. Поэтому Путин помог сохранить ему лицо, сделав этот звонок, где вновь подтверждено, что инцидент будет исчерпан, а наши отношения снова братские. Поэтому я считаю, ситуация завершена. По крайней мере часть, касающаяся вот этого инцидента», — уверен Коротченко.

Однако перед Лукашенко остается другая проблема: беспорядки, которые ожидаются девятого и десятого августа. Эксперта предполагает, что они могут стать попыткой «устроить Майдан», и не понятно, как именно президент Белоруссии будет действовать в такой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как под Минском задержали 33 российских граждан по обвинению в подготовке теракта. Оказалось, что за этим задержанием стоят украинские спецслужбы, которые от имени «Роснефти» пригласили этих людей для охраны имущества компании в Венесуэле. Белорусские силовики посчитали, что россияне — сотрудники так называемого ЧВК «Вагнер» и планируют устроить массовые беспорядки в столице республики.