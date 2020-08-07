Состояние левой ноги Виктории Дайнеко могло бы вызвать опасение врачей и неравнодушных интернет-пользователей, не будь они знакомы с возможностями фотошопа. Артистка опубликовала в Instagram постельный снимок, где стоит на коленях. При этом одна ее нога выглядит как бы зауженной, непропорциональной и неестественно изгибается, слово резиновая. Отсюда поклонники сделали вывод, что автор поста переборщила с ретушью.

Удачно выбранный ракурс и притягательная поза Дайнеко не спасли кадр в глазах многих пользователей. Другая, менее придирчивая их половина не акцентировала внимание на ноге и оценила снимок в целом. Фото собрало массу положительных отзывов. Но шутки на тему бедра в комментариях рушат все созданное Викторией романтическое настроение.

Instagram @victoriadaineko

«Что с левой ногой?»

«Ну, и ножки!»

«Уровень фотошопа — Бог», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам.