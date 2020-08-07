«Уровень фотошопа — Бог»: Заметно «похудевшая» нога Дайнеко рассмешила интернет
Подписчики певицы уверены, что она переборщила с ретушью постельного снимка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @victoriadaineko
Состояние левой ноги Виктории Дайнеко могло бы вызвать опасение врачей и неравнодушных интернет-пользователей, не будь они знакомы с возможностями фотошопа. Артистка опубликовала в Instagram постельный снимок, где стоит на коленях. При этом одна ее нога выглядит как бы зауженной, непропорциональной и неестественно изгибается, слово резиновая. Отсюда поклонники сделали вывод, что автор поста переборщила с ретушью.
Удачно выбранный ракурс и притягательная поза Дайнеко не спасли кадр в глазах многих пользователей. Другая, менее придирчивая их половина не акцентировала внимание на ноге и оценила снимок в целом. Фото собрало массу положительных отзывов. Но шутки на тему бедра в комментариях рушат все созданное Викторией романтическое настроение.
«Что с левой ногой?»
«Ну, и ножки!»
«Уровень фотошопа — Бог», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам.
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