«Уровень фотошопа — Бог»: Заметно «похудевшая» нога Дайнеко рассмешила интернет

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Валентин Черников
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Подписчики певицы уверены, что она переборщила с ретушью постельного снимка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @victoriadaineko

Состояние левой ноги Виктории Дайнеко могло бы вызвать опасение врачей и неравнодушных интернет-пользователей, не будь они знакомы с возможностями фотошопа. Артистка опубликовала в Instagram постельный снимок, где стоит на коленях. При этом одна ее нога выглядит как бы зауженной, непропорциональной и неестественно изгибается, слово резиновая. Отсюда поклонники сделали вывод, что автор поста переборщила с ретушью.

Удачно выбранный ракурс и притягательная поза Дайнеко не спасли кадр в глазах многих пользователей. Другая, менее придирчивая их половина не акцентировала внимание на ноге и оценила снимок в целом. Фото собрало массу положительных отзывов. Но шутки на тему бедра в комментариях рушат все созданное Викторией романтическое настроение.

Instagram @victoriadaineko

«Что с левой ногой?»

«Ну, и ножки!»

«Уровень фотошопа — Бог», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам.

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