«Очень важный челлендж»: Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам

Российская певица Виктория Дайнеко только на днях вернулась в Россию после нескольких месяцев вынужденной жизни в США, откуда они с дочкой не могли улететь из-за закрытых границ, несмотря на обилие вывозных рейсов из Америки. И сразу же решила поддержать челлендж, который запустили в социальной сети Instagram.

У себя на странице Дайнеко разместила черно-белое полуобнаженное фото, указав в хештегах, что речь идет о Стамбульской конвенции. Это международное соглашение было подписано в 2011 году в столице Турции и выступает против домашнего насилия и насилия против женщин. Его уже поддержали в десятках стран.

«Это очень важный челлендж с очень не простой историей за ним», — пояснила Дайнеко в подписи к новому фото.

Instagram @victoriadaineko

В рамках челленджа женщины выкладывают черно-белые фото, оставляя соответствующие хештеги, чтобы привлечь внимание к проблеме. Впрочем, в отличие от Дайнеко, никто не постит у себя на страницах фото в полуобнаженном виде.

Россия не подписывалась под Стамбульской конвенцией, многие политики и общественные деятели неоднократно выступали против предложенных в документе формулировок.

5-tv.ru писал, что Викторию Дайнеко недавно заподозрили в новом романе.