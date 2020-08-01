«Очень важный челлендж»: Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам
Вернувшаяся на родину певица Виктория Дайнеко поддержала участниц важного для женщин челленджа.
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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Российская певица Виктория Дайнеко только на днях вернулась в Россию после нескольких месяцев вынужденной жизни в США, откуда они с дочкой не могли улететь из-за закрытых границ, несмотря на обилие вывозных рейсов из Америки. И сразу же решила поддержать челлендж, который запустили в социальной сети Instagram.
У себя на странице Дайнеко разместила черно-белое полуобнаженное фото, указав в хештегах, что речь идет о Стамбульской конвенции. Это международное соглашение было подписано в 2011 году в столице Турции и выступает против домашнего насилия и насилия против женщин. Его уже поддержали в десятках стран.
«Это очень важный челлендж с очень не простой историей за ним», — пояснила Дайнеко в подписи к новому фото.
В рамках челленджа женщины выкладывают черно-белые фото, оставляя соответствующие хештеги, чтобы привлечь внимание к проблеме. Впрочем, в отличие от Дайнеко, никто не постит у себя на страницах фото в полуобнаженном виде.
Россия не подписывалась под Стамбульской конвенцией, многие политики и общественные деятели неоднократно выступали против предложенных в документе формулировок.
5-tv.ru писал, что Викторию Дайнеко недавно заподозрили в новом романе.
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