Джоли получила предложение начать роман с завидным холостяком

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Алиса Старжевская
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У актрисы появилась возможность завязать отношения со звездным коллегой.

Джоли получила предложение начать роман с завидным холостяком

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

У звезды Голливуда и экс-супруги Брэда Питта появился ухажер, который уже успел сделать ей предложение. Пока не руки и сердца, а серьезных отношений. Им оказался не менее звездный, чем сама Анжелина, поклонник.

Человек из ближайшего круга Тома Круза рассказал в интервью изданию New Idea о видах актера на Анджелину. Инсайдер поведал, что завидный жених узнал личный номер кинодивы, чтобы позвонить и предложить ей себя в качестве нового спутника жизни.

Звезда боевиков развелся с Кэти Холмс в далеком 2002-м году, поэтому теперь совершенно свободен и готов начать новые отношения. Подходящей кандидатурой он посчитал именно бывшую Брэда Питта, о чем и поспешил сообщить завидной невесте.

Сама Джоли предложение отвергла, сославшись на занятость работой и желание после развода сосредоточиться на детях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт впервые за четыре года приехал в гости к Анджелине

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