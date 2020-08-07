Число погибших при крушении самолета в Индии достигло 15 человек
7 августа лайнер претерпел жесткую посадку в индийском штате Керала.
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Фото, видео: Twitter @ANI
Число жертв при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 15 человек. Отмечается, что среди погибших — пилот претерпевшего крушение лайнера, передают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
По предварительной информации, самолет Air india с порядка 194 пассажирами на борту вылетел из Дубая и совершил жесткую посадку в индийском штате Керала. После — выкатился за пределы полосы и буквально развалился на две части. 35 человек были экстренно госпитализировали в ближайшие медучреждения.
Как заявили в посольстве РФ в Индии, российских граждан среди пассажиров лайнера не было.
На месте ЧП работают экстренные службы. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с места крушения самолета в Индии.
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