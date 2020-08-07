Более 30 пассажиров госпитализированы после жесткой посадки самолета в Индии
По предварительным данным, трое человек погибли. Информация о жертвах уточняется.
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Фото, видео: Twitter @ANI
По меньшей мере 30 человек госпитализированы после жесткой посадки пассажирского самолета в Индии. Предварительно — трое погибли. Об этом пишут местные СМИ.
В результате ЧП серьезные повреждения получила кабина пилотов, обломки воздушного судна оказались разбросаны в округе.
По некоторым данным, в самолете могли находиться от 170 до 194 пассажиров. Воздушное судно летело из Дубая.
На месте ЧП работают экстренные службы. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 30 пассажиров госпитализированы после жесткой посадки самолета в Индии.
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