Два человека пострадали при обрушении балконов в Петербурге

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Нюра Незванова
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Происшествие произошло на Лесном проспекте 37 в Северной столице.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Два человека получили травмы в результате обрушения балконов на Лесном проспекте 37 корпус 1.

По информации администрации Выборгского района, в доме проводились плановые работы.

Как стало известно 5-tv.ru, в ходе работ по демонтажу обрушился балкон с третьего этажа на второй, в тот момент на нем находился рабочий.

Информация о происшествии уточняется.

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