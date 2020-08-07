Два человека пострадали при обрушении балконов в Петербурге
Происшествие произошло на Лесном проспекте 37 в Северной столице.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Два человека получили травмы в результате обрушения балконов на Лесном проспекте 37 корпус 1.
По информации администрации Выборгского района, в доме проводились плановые работы.
Как стало известно 5-tv.ru, в ходе работ по демонтажу обрушился балкон с третьего этажа на второй, в тот момент на нем находился рабочий.
Информация о происшествии уточняется.
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