Среди пассажиров претерпевшего крушение в Индии лайнера россиян, предварительно, не было. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил представитель консульства РФ в Индии.

«В настоящий момент почетный консул Российской Федерации выясняет информацию о наличии росграждан на самолете, совершившем жесткую посадку в штате Керала. Но, по предварительным данным, росграждан на данном борту не было», — заявил сотрудник консульства.

ЧП произошло в городе Кожикоде, штата Керала, 7 августа. По информации местных СМИ, пассажирский самолет Air India Express рейсом из Дубаи совершил жесткую посадку, в результате чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и буквально развалился на части. Кадры с места трагедии очевидцы публиковали в сети.

По разным данным, на борту находились от 170 до 194 человек, пять членов экипажа, а также два пилота. По информации Airfleets, претерпевшему крушение самолету было 13 лет.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в результате жесткой посадки лайнера в Индии увеличилось до 15 человек.