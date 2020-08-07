Россиян на борту рухнувшего в Индии лайнера, предварительно, не было — посольство РФ

|
Виктория Андреева
43

Трагедия произошла несколько часов назад в индийском штате Керала.

Фото, видео: Twitter @ANI

Среди пассажиров претерпевшего крушение в Индии лайнера россиян, предварительно, не было. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил представитель консульства РФ в Индии.

«В настоящий момент почетный консул Российской Федерации выясняет информацию о наличии росграждан на самолете, совершившем жесткую посадку в штате Керала. Но, по предварительным данным, росграждан на данном борту не было», — заявил сотрудник консульства.

ЧП произошло в городе Кожикоде, штата Керала, 7 августа. По информации местных СМИ, пассажирский самолет Air India Express рейсом из Дубаи совершил жесткую посадку, в результате чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и буквально развалился на части. Кадры с места трагедии очевидцы публиковали в сети.

По разным данным, на борту находились от 170 до 194 человек, пять членов экипажа, а также два пилота. По информации Airfleets, претерпевшему крушение самолету было 13 лет.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в результате жесткой посадки лайнера в Индии увеличилось до 15 человек.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.64
0.60 87.17
0.55
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Последние новости

20:51
«Лола с Лялиного!» — Милявская с краской на голове прогулялась по Москве — видео
20:41
Россиян на борту рухнувшего в Индии лайнера, предварительно, не было — посольство РФ
20:34
Три российских Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
20:22
Число погибших при крушении самолета в Индии достигло 15 человек
20:21
Два человека пострадали при обрушении балконов в Петербурге
20:14
Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео

Сейчас читают

Возраст — цифры в паспорте: ТОП-7 звезд за 40 с телом как у 20-летних
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок