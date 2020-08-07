Вице-президент гильдии продюсеров России Глухов разбился в Крыму

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Марина Неруцких
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Деятель культуры прибыл на полуостров для выступления перед молодыми кинематографистами.

Вице-президент гильдии продюсеров России Глухов разбился в Крыму

Фото: Youtube / Газета Маяк (Сосновый Бор)

Вице-президент гильдии продюсеров России Глухов разбился в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Виктор Глухов прибыл на полуостров для выступления перед молодыми кинематографистами на профильном форуме. Мероприятие проходит под Судаком. Продюсер погиб на горе Коба-Кая.

«В Крыму при посещении поселка Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Проходя по знаменитому туристическому маршруту „Тропа Голицына“, он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью», — отметил собеседник агентства.

«Тропа Голицына» — это горный маршрут, проложенный по склоне горы Коба-Кая, к юго-западу от поселка Новый Свет.

Виктору Глухову было 67 лет.

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