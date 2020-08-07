Ушел из жизни легендарный тренер по плаванию Геннадий Турецкий

Именитый советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий скончался на 72-м году жизни. О печальном известии, а также причинах кончины легенды отечественного спорта сообщил экс-глава Всероссийской федерации плавания Геннадий Алешин.

«Он перенес обширный инсульт. Его ввели в состояние комы, из которой он не вышел», — цитирует собеседника ТАСС.

Отмечалось, что трагедия произошла в больнице в Швейцарии. О месте и дате похорон ничего не сообщалось.

Воспитанникам прославленного тренера были титулованные российские и иностранные пловцы. В частности, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, чемпион Олимпийских игр 1992 года Владимир Пышненко, а также олимпийские чемпионы из Австралии Мэтью Данн, Петрия Томас и Майкл Клим.

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