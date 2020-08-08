Проверка СК РФ подтвердит заказной характер аферы, уверен посол России в Минске

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Марина Неруцких
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29 июля в Белоруссии задержали 33 российских граждан, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Проверка СК РФ подтвердит заказной характер аферы, уверен посол России в Минске

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

В течение двух дней, 6 и 7 августа, российские дипломаты проводили встречи с задержанными под Минском гражданами РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Белоруссии, режим содержания 33 задержанных граждан нашей страны стал лучше.

«Они не жалуются на проведение следственных действий», — цитирует агентство дипломата.

Российский посол также выразил уверенность, что расследование покажет — граждане РФ были втянуты в спланированную аферу.

«Процессуальная проверка СК РФ подтвердит заказной характер аферы, в которую втянули задержанных россиян», — заявил дипломат.

Кроме того, по словам посла РФ в Минске, российские следователи готовы обмениваться полученными в ходе работы материалами с белорусской стороной.

29 июля в Белоруссии задержали 33 российских граждан. В настоящее время они находятся под стражей, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие подробности инцидента с задержанием россиян под Минском.

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