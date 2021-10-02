Допластичные времена: поклонники не узнали на фото нежную Любовь Успенскую

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Василий Заика
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Личный фотограф Пугачевой показал фото Успенской до пластики

Фото, видео: Instagram @romanrodin1959, @uspenskayalubov_official

Роман Родин продолжает знакомить пользователей с архивными снимками из «девяностых».

Как выглядели звезды в юности или до фатальных изменений от "золотых рук" пластических хирургов. Вопрос, который неизменно интересует поклонников. Поэтому появление в сети архивных кадров регулярно вызывает ажиотаж.

Новую волну любопытства в свое время раскачал личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин, который в своем аккаунте в Instagram периодически знакомит подписчиков с архивными снимками, сделанными в 1990-е годы.

Однажды он выложил фото Любови Успенской, сделанное до череды пластических операций. «Королева» русского шансона с ярким макияжем позирует с букетом цветов после концерта в Кремле.

«Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления», — написал Роман Родин.

Instagram @romanrodin1959

Подписчики звездного фотографа отметили, что узнали певицу с большим трудом. Пользователи подчеркнули, что Любовь Успенская в те годы выглядела намного лучше и эффектнее.

«Какие скулы! Какой стан! Не узнать»

«Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. Насколько изменилась артистка… Тогда была намного лучше»

«Как было давно это. Не узнала своего кумира», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru опубликовал редкое совместное фото Ирины Аллегровой и Игоря Николаева.

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