Легковушку с тремя детьми раздавило фурой под Самарой — видео 18+
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе Самара — Уральск.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Жуткая авария с участием двух легковушек и фуры произошла на трассе Самара — Уральск. Как стало известно 5-tv.ru, районе села Подъем-Михайловка столкнулись Datsun, Hyundai Solaris и Volvo. В результате аварии погиб водитель корейской легковушки.
По предварительной информации, Datsun «догнал» на трассе Hyundai Solaris. От удара водитель корейского автомобиля потерял управление и машина залетела под фуру. Водитель Solaris погиб на месте, его пассажиры — трое детей и женщина в тяжелом состоянии.
Очевидцы сообщают, что за рулем японской иномарки якобы находился полицейский, он также получил травмы.
Все пострадавшие госпитализированы в Самару.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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