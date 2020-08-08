Жуткая авария с участием двух легковушек и фуры произошла на трассе Самара — Уральск. Как стало известно 5-tv.ru, районе села Подъем-Михайловка столкнулись Datsun, Hyundai Solaris и Volvo. В результате аварии погиб водитель корейской легковушки.

По предварительной информации, Datsun «догнал» на трассе Hyundai Solaris. От удара водитель корейского автомобиля потерял управление и машина залетела под фуру. Водитель Solaris погиб на месте, его пассажиры — трое детей и женщина в тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщают, что за рулем японской иномарки якобы находился полицейский, он также получил травмы.

Все пострадавшие госпитализированы в Самару.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.