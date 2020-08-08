Ребенка ранили при стрельбе в Москве

Десятилетний мальчик и его отец получили ранения в результате конфликта с неизвестным в Москве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы, ссора на бытовой почве произошла на юго-востоке города, на улице Юных ленинцев.

Полицейскими установлено, что в ходе конфликта один из участников перепалки выстрелил из травматического оружия и ранил двух человек — мужчину и его десятилетнего сына. Пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется. Известно, что мальчик получил касательное ранение ноги.

Виновника происшествия разыскивают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга