Ребенка ранили при стрельбе в Москве
Бытовой конфликт с применением травматического оружия произошел на юго-востоке столицы.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Десятилетний мальчик и его отец получили ранения в результате конфликта с неизвестным в Москве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы, ссора на бытовой почве произошла на юго-востоке города, на улице Юных ленинцев.
Полицейскими установлено, что в ходе конфликта один из участников перепалки выстрелил из травматического оружия и ранил двух человек — мужчину и его десятилетнего сына. Пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется. Известно, что мальчик получил касательное ранение ноги.
Виновника происшествия разыскивают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга
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