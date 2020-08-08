Бытовой конфликт с применением травматического оружия произошел на юго-востоке столицы.

Ребенка ранили при стрельбе в Москве

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Десятилетний мальчик и его отец получили ранения в результате конфликта с неизвестным в Москве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы, ссора на бытовой почве произошла на юго-востоке города, на улице Юных ленинцев.

Полицейскими установлено, что в ходе конфликта один из участников перепалки выстрелил из травматического оружия и ранил двух человек — мужчину и его десятилетнего сына. Пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется. Известно, что мальчик получил касательное ранение ноги.

Виновника происшествия разыскивают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга

Читайте также

+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
2:20
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерными отходами
1:59
Ребенка ранили при стрельбе в Москве
1:25
Легковушку с тремя детьми раздавило фурой под Самарой — видео 18+
1:10
День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
0:54
В Москве нашли еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью для продажи

Сейчас читают

«Мой коронный номер!» — Пугачева «чуть не подавилась» от клоунады Галкина
«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок