Школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга

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Светлана Шевченко
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В настоящее время за жизнь ребенка борются врачи.

Школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Подросток выстрелил в глаз старшему товарищу из пневматического пистолета. ЧП произошло на юго-западе Санкт-Петербурга.

В настоящее время 14-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Как стало известно 5-tv.ru, причиной произошедшего стала ссора, в ходе которой 12-летний подросток схватился за пневмат.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, по настоящему факту проводится проверка.

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