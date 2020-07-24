Школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга

Подросток выстрелил в глаз старшему товарищу из пневматического пистолета. ЧП произошло на юго-западе Санкт-Петербурга.

В настоящее время 14-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Как стало известно 5-tv.ru, причиной произошедшего стала ссора, в ходе которой 12-летний подросток схватился за пневмат.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, по настоящему факту проводится проверка.