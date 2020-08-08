Видео: беременная Кэти Перри отожгла, выскочив под музыку из машины

Звезда «Властелина колец» Орландо Блум в своем аккаунте в Instagram выложил забавный ролик, снятый во время поездки на машине. На кадрах видно, как его беременная первенцем избранница — певица и композитор Кэти Перри якобы дремлет на переднем пассажирском сиденье.

В определенный момент знаменитость задает возлюбленной вопрос: «Эй, какой сегодня день?!». Кэти Перри медленно с осторожностью открывает дверь и кое-как выходит на обочину. Внезапно она начинает идти рядом с движущейся машиной и отплясывать в ритм музыке. Орландо Блум тем временем не скупится на эмоции и поддерживает мать своего будущего ребенка.

Instagram @orlandobloom

Буквально за пару часов ролик посмотрели порядка 800 тысяч пользователей со всего мира.

«Удивительная и такая смешная!»

«О боже, она великолепна!»

«Вот это живот! Отлично смотришься, мамочка!»

«Ребята, потрясающе! Одним счастливым малышом больше!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри пожаловалась на тяготы первой беременности.