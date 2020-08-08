Сколько получает Ирина Горбачева? Актриса раскрыла источник своих заработков

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Алиса Старжевская
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Помимо съемок в кино и сериалах актриса из «Чик» имеет и массу рекламных контрактов.

Сколько получает Ирина Горбачева? Актриса раскрыла источник своих заработков

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Актриса Ирина Горбачева буквально «выстрелила» в мире отечественной киноиндустрии, хотя начинала, снимая короткие видео для Instagram. Новая слава имеет и приятный бонус в виде хорошей оплаты за работу, пишет Starhit.ru.

Один день работы на съемочной приносит Ирине Горбачевой 100-300 тысяч рублей. Разумеется, так было не всегда, да и сейчас 32-летняя актриса иногда готова работать за меньшую сумму или даже вкладывать собственные средства в перспективный проект.

Так было с последним хитом «Чики», который стал настоящим прорывом и был с восторгом принят аудиторией. Его автор Эдуард Оганесян предложил Горбачевой отличный сюжет, но у проекта не было финансирования, так что Оганесян с Горбачевой вложили в него свои деньги, даже не ожидая такой отдачи. Зато после успеха сериала Ирина все же получила с него прибыль.

«Я на эти деньги купила подержанный Land Rover», — рассказала она недавно на YouTube-канале Big Money.

Также Горбачева рассказала, что имеет и другие источники дохода. Одна рекламная публикация в ее микроблоге в Instagram стоит от трех до пяти тысяч долларов. Несмотря на такие соблазнительные расценки, актриса не бросается во все тяжкие, тщательно отбирая бренды для сотрудничества. Также она снимается в рекламе для телевидения.

Ирина Горбачева ставит перед собой высокую планку по проектам, но многого ждут от нее и фанаты. Пока же она не распространяется на тему будущих ролей.

5-tv.ru недавно писал, кем оказался новый избранник Ирины Горбачевой.

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