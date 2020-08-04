Звезда комедии «Я худею» подтвердила свой роман с бывшим солистом Quest Pistols
Актриса развеяла тайну над своей личной жизнью после нескольких лет упорного молчания.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: Instagram @irina_gorbacheva
Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила свой роман с бывшим солистом Quest Pistols Антоном Савпеловым. Девушка выложила совместную с музыкантом фотографию на своей странице в Instagram.
В публикации Горбачева признается в любви к Киеву и прикрепляет несколько снимков из, вероятно, своих последних поездок туда. А предпоследний — слегка размазанная фотография, на которой актриса держится за руки с Савпеловым.
Для фанатов Горбачевой тут же все стало ясно: молодых людей давно подозревали в романе, однако никаких подтверждений не было. Теперь же актриса все показала сама, и сомнений больше нет.
Горбачева, как и Савпелов, уже была в браке: актриса в 2018 году развелась с Григорием Калининым, а музыкант буквально несколько месяцев назад расстался со своей женой Юлией, которая по совместительству была директором его группы «Агонь».
Ранее 5-tv.ru показывал откровенную фотосессию актрисы.
Читайте также
88%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?