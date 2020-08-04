Звезда комедии «Я худею» подтвердила свой роман с бывшим солистом Quest Pistols

Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила свой роман с бывшим солистом Quest Pistols Антоном Савпеловым. Девушка выложила совместную с музыкантом фотографию на своей странице в Instagram.

В публикации Горбачева признается в любви к Киеву и прикрепляет несколько снимков из, вероятно, своих последних поездок туда. А предпоследний — слегка размазанная фотография, на которой актриса держится за руки с Савпеловым.

Instagram @irina_gorbacheva

Для фанатов Горбачевой тут же все стало ясно: молодых людей давно подозревали в романе, однако никаких подтверждений не было. Теперь же актриса все показала сама, и сомнений больше нет.

Горбачева, как и Савпелов, уже была в браке: актриса в 2018 году развелась с Григорием Калининым, а музыкант буквально несколько месяцев назад расстался со своей женой Юлией, которая по совместительству была директором его группы «Агонь».

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