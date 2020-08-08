Как близнецы! История женщины, которая в 60 выглядит копией 30-летней дочери

Жительница американского штата Флорида Дон Хабшер привыкла к комплиментам, что замечательно выглядит в свои 60 лет. Но когда рядом видят ее 30-летнюю дочку Шер Хабшер из Нью-Йорка, то многие не понимают, кто из них кто, пишет Daily Mail.

Instagram @motherdaughtertwins

Мать и дочь всегда были похожи друг на друга, но когда Шер стала подростком, их все чаще стали путать с матерью. Теперь женщинам это нравится — они носят одинаковую прическу, а один размер одежды позволяет им меняться нарядами. Порой это приводит и к неловким казусам — так, муж Шер однажды принял тещу со спины за свою супругу и отвесил ей сочного шлепка, после чего долго извинялся.

Instagram @motherdaughtertwins

Схожесть Дон и Шер привела к росту их популярности в сети — они создали общий блог в Instagram, назвав его Motherdaughtertwins (Мать и дочь — близнецы — Прим. ред.). На личных страницах у них в общей сложности почти 80 тысяч подписчиков, вышла их совместная книга про отношения матерей и дочерей, а еще они снимаются в собственном реалити-шоу sMothered на TLC.

Секрет своей «вечной» молодости Дон видит в правильном питании, здоровом образе жизни и генетики. Ее дочь Шер шутит, что до замужества все кавалеры радовались, когда видели ее рядом с матерью, ведь так они могли понять, какой она будет 30 лет спустя.

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