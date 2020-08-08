Никас Сафронов рассказал о здоровье Валентина Гафта после инсульта

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Алиса Старжевская
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Актер уже давно не появлялся на публике и ведет затворнический образ жизни.

Никас Сафронов рассказал о здоровье Валентина Гафта после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Художник Никас Сафронов рассказал о состоянии актера Валентина Гафта, который уже больше года восстанавливается после перенесенного инсульта. Как передает Starhit.ru, Валентин Иосифович находится в стабильном состоянии.

По словам Сафронова, они периодически созваниваются с актером, но вот личной встречи не было уже давно. Из-за коронавируса походы в гости перенеслись на неопределенный срок.

«Самочувствие у Вали, конечно, среднее. Он то дома, то на даче. Из-за пандемии я не видел его уже несколько месяцев. Но созваниваюсь с ним, а также с женщиной, которая за ним присматривает. Состояние у него стабильное, без изменений», — рассказал художник.

Сейчас Сафронов и Гафт работают в творческом тандеме, вместе готовят книгу. Художник отвечает за иллюстрации, а Валентин Иосифович специально под них пишет стихи. И это уже второй совместный проект дуэта.

Валентин Гафт не выходит на сцену родного «Современника» с 2019 года. Актер перенес инсульт, после которого проходит через тяжелое восстановление. Многие коллеги и друзья жаловались, что не могут повидать мэтра, так как супруга Гафта Ольга Остроумова не позволяет им приходить в гости, чтобы его не тревожить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии Гафта со слов его родственников.

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