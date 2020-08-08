Агния Кузнецова поведала, как ей пришлось «соблазнять» Прилучного на съемках
Актриса поностальгировала о тех временах, когда снимали сериал «Желтый глаз тигра».
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Фото, видео: Съемки сериала "Желтый глаз тигра" / Первый канал, Instagram@agniakyza
Актриса Агния Кузнецова в 2018 году снималась в сериале «Желтый глаз тигра», который рассказывает о лучших друзьях, со временем превратившихся в алчных преступников. Она рассказала, как ее героиня, избалованная москвичка Таня, соблазняла героя Павла Прилучного, пишет Собеседник.ру.
«Единственная дочка в богатой семье, которой разрешалось все, — описала свою героиню Агния. — Это просто привычка — получать все, что хочется».
Героине по имени Татьяна очень понравился подполковник ФСБ Сергей Звягинцева в исполнении Прилучного, и девушка поставила перед собой цель получить его любой ценой.
Фото со съемок Агния, за это время успевшая стать матерью маленького Андрона, выложила на личной странице в сети Instagram. Подписчики актрисы с большим удовольствием обсудили сериал в комментариях под фото.
«Мне понравился фильм, неделю назад пересматривала»;
«Агния, вы просто прекрасно сыграли свою героиню! Пробивная, наглая, прямая, даже грубоватая, но при этом в ней столько человечности, порядочности и отзывчивости!»;
«Редко люблю сериалы, этот прямо с первой серии зашел», — отчитались они.
В жизни же Прилучного соблазняли совсем другие актрисы.
5-tv.ru писал, что причиной развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стала связь сразу с двумя женщинами.
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