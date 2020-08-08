Агния Кузнецова поведала, как ей пришлось «соблазнять» Прилучного на съемках

Актриса Агния Кузнецова в 2018 году снималась в сериале «Желтый глаз тигра», который рассказывает о лучших друзьях, со временем превратившихся в алчных преступников. Она рассказала, как ее героиня, избалованная москвичка Таня, соблазняла героя Павла Прилучного, пишет Собеседник.ру.

«Единственная дочка в богатой семье, которой разрешалось все, — описала свою героиню Агния. — Это просто привычка — получать все, что хочется».

Instagram @agniakyza

Героине по имени Татьяна очень понравился подполковник ФСБ Сергей Звягинцева в исполнении Прилучного, и девушка поставила перед собой цель получить его любой ценой.

Фото со съемок Агния, за это время успевшая стать матерью маленького Андрона, выложила на личной странице в сети Instagram. Подписчики актрисы с большим удовольствием обсудили сериал в комментариях под фото.

«Мне понравился фильм, неделю назад пересматривала»;

«Агния, вы просто прекрасно сыграли свою героиню! Пробивная, наглая, прямая, даже грубоватая, но при этом в ней столько человечности, порядочности и отзывчивости!»;

«Редко люблю сериалы, этот прямо с первой серии зашел», — отчитались они.

В жизни же Прилучного соблазняли совсем другие актрисы.

5-tv.ru писал, что причиной развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стала связь сразу с двумя женщинами.