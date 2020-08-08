«Я вообще могу на тысячу!» — Бледанс заступилась за Утяшеву со «скромными» доходами

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Виктория Андреева
Эксклюзив 18

Известная гимнастка утверждает, что для комфортной жизни ей не нужны миллионные гонорары.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса Эвелина Бледанс поддержала гимнастку Ляйсан Утяшеву, способную комфортно жить «лишь на 50 тысяч рублей в месяц». В комментарии 5-tv.ru звезда рассказала, почему не считает это заявление чем-то неожиданным, а также призналась, каков ее прожиточный минимум.

«Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут! Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, они тоже все жили на такие деньги!» — сразу заявила Бледанс.

По словам актрисы, 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни — более чем достаточная сумма. Хотя тут же поправила саму себя, отметив, что семье с большим количеством детей, конечно, придется непросто. В частности, той же Утяшевой, подарившей юмористу Павлу Воле двух очаровательных наследников.

«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят… Пусть их будет у всех побольше!» — смеясь, заявила актриса.

Впрочем, не все так рьяно защищают коллег по шоу-бизнесу, как Эвелина Бледанс. Вот, к примеру, певец и композитор Юрий Лоза жестко отреагировал на слова артистов, жалующихся на отсутствие работы и стабильных доходов из-за коронавируса, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосиф Пригожин не представляет свою жизнь без заработка в два миллиона рублей в месяц.

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