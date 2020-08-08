Красоте и обаянию певицы Ирины Дубцовой завидуют миллионы. И не удивительно: несмотря на плотный график, изнуряющие гастроли ей всегда удается быть свежей, стройной и в хорошем настроении. Порой артистку даже принимают за девушку ее собственного сына. И это в ее 38!

В чем секрет Дубцовой? Ответ лежит буквально на поверхности: всему виной — прекрасные гены. Так, поклонникам звезды хватило лишь одной фотографии с мамой, чтобы окончательно в этом убедиться. На свежем снимке — Ирина в обнимку с молодой и чрезвычайно симпатичной женщиной. Узнать в ней родительницу певицы — не так-то просто.

«Субботние делишки с Маманчиком!» — подписала пост звезда.

Instagram @dubtsova_official

В сию же секунду после публикации фото, под ним образовались тысячи «лайков» и сотни комментариев. Шокированные потрясающей внешностью мамы Дубцовой фолловеры, в шутку полагали, что это, скорее, сестра.

«Ира, а это точно ваша мама? Не сестра, не кузина? Именно, мама, да?!»

«Мама — супер красотка! Называется, завидуйте!»

«Ирочка — копия мамы! Вот что значит хорошая наследственность!»

«Теперь понятно, откуда такие задатки! Мамочка шикарна!» — писали изумленные фанаты.

Впрочем, только на хорошую генетику звезда, как оказалось, не полагается. Как пишет »Экспресс газета» за время пандемии Ирине Дубцовой удалось скинуть еще несколько лишних килограммов за счет жесткой диеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за какую услугу Ирине Дубцовой предлагали заплатить один миллион евро.