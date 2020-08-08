Пять человек пострадали в крупном ДТП с автобусом под Саратовом
Потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Пять человек пострадали в результате серьезного ДТП при участии микроавтобуса и легковушки на трассе под Саратовом. О подробностях случившегося в беседе с РИА Новости рассказали представители пресс-службы областного управления ГИБДД.
Отмечается, что ЧП произошло в 16.40 по местному времени (15.40 по Москве — Прим.ред.) на 289-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Kalina вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с двигавшимся микроавтобусом марки Ford.
«Водитель 1989 года рождения допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом, следовавшим по маршруту Саратов — Балтай, под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП водитель Lada и четыре пассажира микроавтобуса с травмами доставлены в лечебное учреждение», — пояснили в комментарии СМИ сотрудники ГИБДД.
По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей погибли в страшном ДТП под Новосибирском.
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