Трое детей погибли в страшном ДТП под Новосибирском

Жертвами аварии с участием двух автомобилей стали трое детей. По предварительным данным, легковушка столкнулась с грузовиком на 10 километре автодороги местного значения «Купино — Чистоозерное».

В результате аварии шесть человек получили травмы, дети в возрасте от семи до 12 лет скончались. Пострадавшие госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в семи километрах от города Купино. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.tu рассказывал, что легковушку с тремя детьми раздавило фурой под Самарой.