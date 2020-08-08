Трое детей погибли в страшном ДТП под Новосибирском
Жуткая авария произошла на 10 километре автодороги «Купино — Чистоозерное».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Жертвами аварии с участием двух автомобилей стали трое детей. По предварительным данным, легковушка столкнулась с грузовиком на 10 километре автодороги местного значения «Купино — Чистоозерное».
В результате аварии шесть человек получили травмы, дети в возрасте от семи до 12 лет скончались. Пострадавшие госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в семи километрах от города Купино. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.tu рассказывал, что легковушку с тремя детьми раздавило фурой под Самарой.
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