Каким категориям граждан могут сохранить выплаты после пандемии?

Высокую эффективность в период пандемии коронавируса продемонстрировали прямые выплаты населению. Такую точку зрения URA.RU высказал экономист Константин Селянин. Он отметил, что сохранить пособия для всех после завершения кризисного периода будет слишком тяжело, но как минимум трем категориям населения — вполне по силам.

Такими категориями он считает врачей, многодетных и безработных.

«Пособие по безработице должно сохраниться на уровне прожиточного минимума. Человек, потерявший одну работу, ищет другую. Надо дать ему возможность пережить эти два-три месяца», — сказал экономист.

В целом, по его подсчетам, именно прямые выплаты позволили отечественной экономике вернуться на уровень 2019 года. Всего на помощь россиянам было выделено порядка 500 миллиардов рублей.

Единовременную помощь семьям с детьми президент России предложил ввести во время обращения к россиянам в мае. Повторить ее — во время обращения 23 июня. Владимир Путин отметил, что трудности, связанные с коронавирусной пандемией, еще не прошли и гражданам нужна поддержка.

Ранее 5-tv.ru писал, как глава России оценил масштабы экономического кризиса из-за пандемии в стране.