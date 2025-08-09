Заработаешь на беду: почему 9 августа категорически запрещалось трудиться

9 августа православные чтут память великомученика Пантелеймона. Он снискал особую популярность в народе, прежде всего, как целитель. При этом он считается покровителем врачей, больных и военных.

Великомученик Пантелеймон

Святой Пантелеймон родился в Никомедии в III веке в семье богатого язычника, получив имя при рождении Пантолеон. Его мать была христианкой и хотела воспитать сына в своей вере, но вскоре умерла.

Воспитанием ребенка занялся отец, настояв на том, чтобы сын учился в языческой школе. Пантелеймон был прилежным и талантливым учеником. Вскоре он овладел врачебным делом и стал лечить больных, не требуя взамен какой-либо платы. Случайно он познакомился с одним из тех христиан, которые выжили во время очередных гонений — со святым Ермолаем.

Пантелеймона очень впечатлила проповедь святого, и он стал приходить к нему каждый день, постепенно приобщаясь к христианству. От него же Пантелеймон принял крещение. Как указано в житии святого, он уверовал в Иисуса Христа после того, как однажды молитвой Спасителю воскресил мальчика, умершего от укуса змеи.

Став безмездным врачом, Пантелеймон лишил многих других лекарей доходов, и ненавистники донесли на него гонителю христиан римскому императору Максимиану.

Когда император вызвал святого, Пантелеймон предложил устроить испытание: кто исцелит неизлечимого больного, вера того и должна быть истинною. У языческих жрецов ничего не вышло, а Пантелеймон силой молитвы исцелил расслабленного.



После этого многие уверовали в Иисуса Христа, а император, обозлившись, велел пытать Пантелеймона, а затем бросить с камнем в море. Однако Пантелеймон после многочисленных попыток его убить оставался невредим, а дикие звери, которым его бросили на растерзание, лизали ему ноги.

После всех пыток мученика приговорили к усекновению головы. Он был привязан к дереву, но стал молиться и меч не принес ему вреда.

Согласно житию, во время молитвы голос с небес призвал Пантелеймона в Царство Небесное, и святой попросил воинов исполнить данный им приказ. Когда ему отрубили голову, то вместо крови из раны потекло молоко, а на масличном дереве тут же появились плоды. Брошенное в огонь тело Пантелеймона не сгорело и было погребено христианами. Святой прожил всего 30 лет.

Пантелеймон Целитель — 9 августа

Память святого Пантелеймона церковь совершает 9 августа. В этот день стоит вспомнить, что служить нужно как Богу, так и людям: ведь все мы — духовно или физически — больны, а целительно всякое доброе дело и слово.

Издавна на Пантелеймона знахари собирали целебные травы и цветы: запасы таких трав считались наделенными особой силой.

В День Пантелеймона святому ставят свечу за раненных военных: считается, что великомученик может исцелить даже самых тяжелых больных.

Также 9 августа считается днем новгородского юродивого Николая Кочанова. На Руси верили, что в это время начинает завиваться капуста, поэтому многие приметы и традиции связаны с этим овощем. Так, на праздник было принято срезать первую капусту, с которой пекли пироги. Блюдом угощали детей, больных и нищих.

Почитание святого Пантелеймона

Частицы мощей святого находятся во многих храмах мира. Глава его хранится в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне.

В Мадриде, в королевском монастыре Преображения Господня, хранится одна из самых известных и почитаемых святынь христианского мира: кровь святого великомученика Пантелеймона. В течение всего года кровь пребывает в твердом состоянии, и только 27 июля (по Григорианскому календарю), без всякого вмешательства человека, она принимает жидкое состояние. Так происходит каждый год, с момента, когда пузырек с кровью святого Пантелеймона был принесен в монастырь в 1616 году.

Почитание мученика на Руси известно уже с ХII века. Князь Изяслав носил изображение мученика на своем шлеме. В день памяти святого Пантелеймона русские войска одержали две крупные морские победы над шведами (в 1714 году при Гангуте и в 1720 году при Гренгаме).

Имя святого великомученика и целителя Пантелеймона призывается в Русской Православной Церкви при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.

26 апреля 1997 года в России учрежден орден «За милосердие и исцеление». Учредитель этой награды — Российское медицинское общество. В соответствии с положением, орденом награждаются за особые заслуги перед отечественным здравоохранением. Вручение происходит только по благословению Священноначалия Русской православной церкви.

Орден представляет собой восьмиконечную звезду, в которой на медальоне финифтью запечатлен покровитель врачей и всемилостивый целитель — Пантелеймон.

На Руси святому традиционно молились об излечении всех недугов и даровании крепкого здоровья. В этот день знахари собирали травы и заговаривали их, чтобы те приобрели целебные свойства.

Что можно делать на Пантелеймона Целителя

В этот день принято печь пирожки из капусты, приготовленные из первого срезанного кочана. Православные считали, что капуста на Пантелеймона, как и травы, обладает целебной силой. Для привлечения удачи в дом хозяйки угощали свежеиспеченными пирожками прохожих и нищих.

Что нельзя делать 9 августа

Считается, что работать и заниматься любым физическим трудом 9 августа — к беде. Особенно это касается работ в поле. Люди верили, что отход от этого правила способен навлечь кару святого Пантелеймона, который может поджечь будущий урожай хлеба и сена.

Кроме того, 9 августа боялись молний, которые, по поверьям, могли убить человека и покалечить его имущество. Поэтому в этот день старались лишний раз не выходить из дома в дождь без надобности.

Нельзя отказывать в помощи тому, кто нуждается, ведь сам святой Пантелеймон не оставлял никого в беде.

Нельзя в праздник, как и в другие дни, ругаться, злиться, сквернословить, думать о плохом.

Приметы на Пантелеймон Целителя